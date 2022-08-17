Машину развернуло и распластало по дороге: кадры страшного ДТП

В Челябинске произошло серьезное ДТП с участием большегруза. В Сети опубликованы кадры инцидента. ВАЗ-2104 подрезал грузовик, после чего произошла авария. Машина перевернулась, сообщает URA.Ru.

“При столкновении легковушку развернуло, похоже водителю хорошо досталось. Другие участники движения не могут проехать из-за распластавшихся по дороге автомобилей”, – рассказали очевидцы.

Сейчас последствия ДТП ликвидированы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.