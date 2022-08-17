Подходит как для длинных, так и для коротких волос: как модная стрижка “бабочка” позволяет менять прическу в зависимости от настроения

Стрижка “бабочка” является довольно интересной и оригинальной. Она отличается тем, что состоит из двух частей и разных стилей в одном образе. Текстура и многослойность является ключевым для такой прически. Такая стрижка получила свое название из-за своей двойственности.

Особенность стрижки

Прическа “бабочка” была вдохновлена трансформацией насекомого. Она подходит как для коротких, так и для длинных волос, с красивыми слоями, позволяющими носить как распущенные удлиненные пряди, так и аккуратный боб.

Это многослойная стрижка на волосах ниже плеч. Подстрижены пряди таким образом, что верхний слой можно отделить от нижнего и легко заколоть, чтобы они выглядели как короткая стрижка.

Слои являются именно тем, что придает этой стрижке универсальность.

Верхний слой должен быть примерно на 5-8 см ниже подбородка. Это поможет обрамить лицо и придать образу нежность и притягательность.

Тогда будет более длинный слой под короткими прядями, который можно скрыть или показать по собственному желанию.

Преимущества стрижки

Бикси, мальчишеский боб и микси входят в число наиболее популярных коротких стилей, которые сейчас находятся в тренде. Все великолепие таких причесок можно подчеркнуть при помощи более длинных локонов, чтобы сделать образ невероятным и эффектным.

Со стрижкой бабочка можно попробовать короткую прическу и при этом не делая слишком радикальных изменений своей внешности.

Большим преимуществом является то, что можно максимально использовать отросшую челку. Если выбрали челку в стиле 70-х годов и сейчас хочется немного отойти от ретро-образа, то можно естественным образом постепенно превратить ее в стрижку бабочка.

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Такая прическа несколько напоминает шегги, так как выглядит также эффектно и ярко, но при этом бабочка немного мягче и требует меньшего ухода.

Как разнообразить стрижку

Если есть челка, то ее стоит отрастить для создания более простого, дерзкого и непринужденного образа.

В качестве альтернативы вместо челки можно просто сделать слои, которые будут обрамлять лицо. Лучше всего, если слои будут начинаться ниже подбородка. Это позволит придать прическе больше динамики и дополнительный объем.

Стоит отметить, что прическа бабочка может быть достаточно непростой для выполнения для определенных текстур волос и форм лица. Именно поэтому, предварительно нужно поговорить со своим стилистом, чтобы точно знать, что подойдет лучше всего и как сделать правильный выбор, чтобы выглядеть просто фантастически.