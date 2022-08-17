 

Подходит как для длинных, так и для коротких волос: как модная стрижка “бабочка” позволяет менять прическу в зависимости от настроения

17.08.2022, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стрижка “бабочка” является довольно интересной и оригинальной. Она отличается тем, что состоит из двух частей и разных стилей в одном образе. Текстура и многослойность является ключевым для такой прически. Такая стрижка получила свое название из-за своей двойственности.

Особенность стрижки

Прическа “бабочка” была вдохновлена трансформацией насекомого. Она подходит как для коротких, так и для длинных волос, с красивыми слоями, позволяющими носить как распущенные удлиненные пряди, так и аккуратный боб.

Это многослойная стрижка на волосах ниже плеч. Подстрижены пряди таким образом, что верхний слой можно отделить от нижнего и легко заколоть, чтобы они выглядели как короткая стрижка.

Слои являются именно тем, что придает этой стрижке универсальность.

Верхний слой должен быть примерно на 5-8 см ниже подбородка. Это поможет обрамить лицо и придать образу нежность и притягательность.

Тогда будет более длинный слой под короткими прядями, который можно скрыть или показать по собственному желанию.

Преимущества стрижки

Бикси, мальчишеский боб и микси входят в число наиболее популярных коротких стилей, которые сейчас находятся в тренде. Все великолепие таких причесок можно подчеркнуть при помощи более длинных локонов, чтобы сделать образ невероятным и эффектным.

Со стрижкой бабочка можно попробовать короткую прическу и при этом не делая слишком радикальных изменений своей внешности.

Большим преимуществом является то, что можно максимально использовать отросшую челку. Если выбрали челку в стиле 70-х годов и сейчас хочется немного отойти от ретро-образа, то можно естественным образом постепенно превратить ее в стрижку бабочка.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Такая прическа несколько напоминает шегги, так как выглядит также эффектно и ярко, но при этом бабочка немного мягче и требует меньшего ухода.

Как разнообразить стрижку

Если есть челка, то ее стоит отрастить для создания более простого, дерзкого и непринужденного образа.

В качестве альтернативы вместо челки можно просто сделать слои, которые будут обрамлять лицо. Лучше всего, если слои будут начинаться ниже подбородка. Это позволит придать прическе больше динамики и дополнительный объем.

Стоит отметить, что прическа бабочка может быть достаточно непростой для выполнения для определенных текстур волос и форм лица. Именно поэтому, предварительно нужно поговорить со своим стилистом, чтобы точно знать, что подойдет лучше всего и как сделать правильный выбор, чтобы выглядеть просто фантастически.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.21 / Скандалы: Следователь Левон Агаджанян поставил не на тех обвиняемых

12.07.21 / Президент Си выражает недовольство по поводу того, что чиновники не проявляют инициативы а только ждут указаний

15.04.21 / Валентина Матвиенко призвала депутатов ответить на санкции обрушением рынка недвижимости в США

07.12.20 / Что происходит внутри нейтронной звезды?

28.03.21 / Сборщики цветмета опередили поисковые группы «Роскосмоса», искавшие части ракеты «Союз» на Дальнем Востоке

20.02.22 / «А с кем воевать? Кто нападает?»

16.09.21 / Волонтёрам спишут долги по алиментам

21.12.21 / 17 странных и пугающих находок в новом доме, которые оставили прошлые хозяева

19.05.22 / Мнение: О падении ниже некуда… Пробито самое дно?

06.05.22 / Жителей Дагестана попросили отложить свадьбы до осени в целях экономии боеприпасов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика