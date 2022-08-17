Выгодно подчеркивает черты лица: техника окрашивания волос Money piece прекрасно сочетается с трендовыми стрижками 2022 года

Так называемое окрашивание Money piece пользуется огромной популярностью, именно поэтому, стоит взять себе на вооружение. В последнее время такой цвет волос появился в классическом отбеленном варианте и во всех цветах радуги.

Контурирование волос делает пряди более мягкими и привлекательными. Такой способ окрашивания подходит практически для любого оттенка кожи.

Особенности окрашивания

Money piece помогает сделать образ более свежим и привлекательным. Высветляя передние пряди волос можно красиво обрамить овал лица и подчеркнуть красоту локонов.

Красивый светлый оттенок помогает уменьшить контраст между волосами и цветом лица. Такой тон прядей позволяет кожным покровам просто сиять и автоматически придать внешности притягательность.

Яркость и акценты окрашивания можно подбирать для себя индивидуально.

Преимущества Money piece

Подобно обычному контурированию лица технология окрашивания волос подразумевает под собой то, что светлые тона прядей подчеркиваются, а темные отступают на задний план.

Например, можно при помощи такого типа окрашивания подчеркнуть скулы или сделать круглое лицо более ярким. Money piece отлично подходит всем тем, кто хочет перейти на более светлый тон волос без резких изменений. Это позволяет улучшить наш внешний вид. Всего лишь несколько светлых прядей около лица помогут сделать образ привлекательным и свежим.

Еще одним преимуществом является то, что контурирование волос полностью отрастает естественным образом, так как пряди не красят до самых корней. Окрашиваются только передние пряди, обрамляющие лицо.

Таким образом получается красивый цвет и окрашивание не нужно проводить каждый месяц. Кроме того, волосы намного меньше повреждаются, чем при использовании других техник.

Такое окрашивание можно сделать в пепельных тонах. Выглядеть это будет не менее стильно и привлекательно. Чем темнее волосы, тем интереснее получится конечный результат. Стоит помнить о том, что Money piece подходит не только для длинных волос, но также доя стрижки средней длины и даже короткой прически.

Можно легко экспериментировать с бликами на своих локонах.

Кому не подходит окрашивание Money piece

Контурирование волос подходит практически всем и отлично сочетается с самыми различными стрижками. Многослойные стрижки с длинной челкой станут отличным вариантом.

Однако стоит помнить о том, что не стоит делать окрашивание на прямую короткую челку. Все это по причине того, что конечный результат будет выглядеть достаточно неестественно.