Мнение: Август полон сюрпризов



Киндерсюрприз всегда с нами

Ах да, я как-то и забыл – август ведь на дворе! “Любимый” месяц в России. Сегодня, скажем, годовщина дефолта по гособязательствам 1998 года (привет видному гауляйтеру С.Кириенке, в девичестве “Киндер-сюрпризу”), через 2 дня – годовщина начала ГКЧП. События всё знаковые, смачные.

Люди волнуются – ожидается ли что-нибудь столь же интересное в августе этого, 2022 года? Как ни странно – вполне. Есть неслабый шанс, что администрация США домучает-таки в ближайшие дни договор с Ираном, очередную “ядерную сделку” – и, если оно случится, с Ирана будут сняты санкции, а иранская нефть широким потоком польется на рынок. В преддверии новой иранской сделки мировые цены на нефть уже весьма ощутимо опустились (вот прямо сейчас Брент – 93 долл. за баррель). А ведь еще недавно баррель штурмовал вершины – 110 и выше! Плюс еще и продажи у РФ в последний месяц падают – не только в Европу (что понятно, там стена), но и, что в перспективе куда безнадежнее – в Азию.

Аналитики уже прогнозируют, что цены на нефть могут опуститься в ближайшее время до 80. Казалось бы, цена тоже еще неплохая – но ведь надо учесть, что Россия последние полгода вынуждена продавать свою нефть со значительным дисконтом, до 30% к цене…

Словом – вот тебе и Иран! Может получится довольно забавная “замена на скамейке мировых изгоев”: Иран с этой скамейки (отсидев на ней 40 лет) наконец-то выйдет, а бедовая РФ на нее как раз усядется. “Свято место пусто не бывает”. Мда.

Ну а с упавшей нефтью России останется надеяться только на газ – то есть лететь, так сказать, с одним крылом. Можно и не улететь. Август! Проклятый Август…