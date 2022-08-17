Мнение: Что происходит c Rutube
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Достаточно интересная история развития Rutube, который долгое время пытался и пытается, но пока так до конца и не смог превратиться в адекватный видеохостинг. Многие нынешние проблемы видеохостинга с учетом предыстории вполне закономерны.
С другой стороны, системные проблемы Rutube по факту являются одной из главных причин, почему в стране еще не заблокирован Youtube.
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Источник: Colonel Cassad
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