 

Мнение: Что происходит c Rutube

17.08.2022, 20:05, Разное
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Достаточно интересная история развития Rutube, который долгое время пытался и пытается, но пока так до конца и не смог превратиться в адекватный видеохостинг. Многие нынешние проблемы видеохостинга с учетом предыстории вполне закономерны.

С другой стороны, системные проблемы Rutube по факту являются одной из главных причин, почему в стране еще не заблокирован Youtube.

Источник: Colonel Cassad


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