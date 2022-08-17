Мнение: О зерне Украины… Кто будет её кормить зимой?

Ну никак не получается из Украины «спасительницы человечества от голода», якобы инспирированного Москвой!

Если вкратце, хотя «зерновая сделка» под эгидой ООН при гарантиях Турции заработала, вопреки первоначальным сомнениям, пока плоды её более чем скромны. При ожиданиях от украинского экспорта морем на уровне 5 млн тонн зерновых в месяц, за первую половину августа вывезено из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» примерно 450 тыс. тонн зерновых грузов и других продуктов. При этом пока на экспорт идёт в основном кукуруза (на данный момент — 380 тыс. тонн, 85%), и почти нет поставок в действительно нуждающиеся страны: сельхозтовары из черноморских портов идут в приоритетном порядке в Южную Корею, а также в Ирландию, Турцию и Великобританию. Только 16 августа зафрахтованное ООН судно Brave Commander с грузом зерна для стран Африки вышло из порта «Южный». При этом украинские источники привычно врут, что на его борту 23 тыс. тонн пшеницы, хотя это всего лишь водоизмещение балкера, тогда как его валовая вместимость почти вдвое меньше, и нет информации о загрузке «под завязку».

Но украинский подвох не только в этом.

Как известно, 1 августа из Одессы вышел первый сухогруз с «украинским зерном», спустя два дня он прошёл проверку в Стамбуле и направился в Ливан. Однако в Триполи его отказались принимать: по украинской версии — вследствие пятимесячной задержки, другие источники называют в качестве причины сомнения в качестве продукции, а третьи говорят, что вообще-то ливанцы ждали пшеницу, чтобы накормить людей, а получили початки, пригодные лишь для кормления скота. Впрочем, «первый блин» ожидаемо спасла турецкая сторона при содействии… Кремля: груз пришёл в итоге в контролируемую Москвой Сирию в качестве «жеста доброй воли» Киева.

Допустим, это был лишь «эпизод». Но совершенно не решённая «боль» украинского АПК — отсутствие современных зернохранилищ. Давно известно, что мощностей хранения зерна в стране имеется только на 58,6% собираемого урожая зерновых. Остальное либо хранится в поле, либо в полимерных мешках — одноразовых силобегах. То есть, критически портится со временем. При этом мощность всех действующих элеваторов в Одесской области Украины, где находятся все три указанных в «зерновом соглашении» экспортных порта, составляет лишь 2,3 млн тонн в пересчёте на зерно. То есть, в разумные сроки Украина в состоянии отправить на #экспорт лишь немногим более 10% от широко разрекламированных ранее в качестве «застрявших в портах» 20 млн тонн зерновых и зернобобовых. И пусть это немаленький объём в сравнении с уже зафиксированными поставками, но по отношению к прогнозируемому FAO мировому потреблением на текущий год только зерна в размере 2,8 млрд тонн это даже не капля в море, а статистическая погрешность.

Впрочем, крайне вероятно, что и заявленные цифры украинского экспорта сельхозпродукции, особенно — зерна, окажутся недостижимы. Ибо к возможному срыву соглашений в Киеве уже начали «артподготовку». Сообщения в украинских СМИ о якобы «подожжённых обстрелами» полях с почти созревшим урожаем стали появляться регулярно. А тут ещё были опубликованы драматические кадры фотокорреспондента, чудом спасшегося от пожара — см. заглавное фото.

Проблема, во-первых, в том, что источник — известный фотопостановщик Евгений Малолетка, прославившийся фейковым репортажем из «роддома в Мариуполе» с участием инста-модели (её беременность, впрочем, была истинной на фото, но, увы, единственной правдой). А во-вторых, в том, что настоящий пожар в поле выглядит совсем иначе.

Много дыма и мало огня.

Соответственно, сразу возникает вопрос о целях подобных фальсификаций.

Не потому ли они загодя пущены в ход, что в Киеве осознали невозможность исполнения ранее озвученных громких обещаний? Или всё ещё хуже, и заявленного на текущий год урожая Украине уже не собрать ни при каких условиях?

Кто же тогда будет кормить несостоявшуюся кормилицу планеты?

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