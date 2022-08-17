 

Космонавт Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром

17.08.2022, 19:55, Новости дня
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Российский космонавт Олег Артемьев досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра, сообщил Роскосмос.

«Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть», – сказал специалист ЦУП космонавту во время переговоров, передает ТАСС.

В Роскосмосе пояснили, что Артемьев вернулся в шлюзовой отсек и подключился к файлу для обеспечения электропитания скафандра.

Также в пресс-службе отметили, что ситуация под контролем и здоровью космонавта ничего не угрожает.

В среду сообщалось, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос с борта МКС, они продолжат подготовку манипулятора ERA к работе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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