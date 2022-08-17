Администрацию США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом

Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.

Ранее посольство РФ призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.

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