 

Антонов решил проверить готовность США к переговорам России по ДСНВ

17.08.2022, 19:55, Новости дня
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен встретиться с представителями Пентагона и госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.

«Я рассчитываю в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны и госдепартамента, где можно было бы поставить «точки над i» и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию», – цитирует Антонова РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что без диалога между США и Россией международный мир и международный порядок будет потерян.

«ДСНВ сегодня – это «золотой стандарт» в области контроля над вооружениями, который надо сохранить. В 2026 заканчивается срок действия, и надо определить, что будет дальше, когда мы проснемся и этого договора не будет», – заключил дипломат.

Также в среду Антонов отмечал, что намерен потребовать от Вашингтона выдачи визы для российской делегации и министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы он смог посетить Генассамблею ООН в сентябре.

Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против РФ экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у РФ первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.

В США заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией по возобновлению инспекционной деятельности в рамках СНВ-3.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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