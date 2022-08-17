«Прекрасный был день, за сутки заработал миллиард» – Чубайс вспомнил о дефолте 1998 года

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу CNN заявил, что 17 августа 1998 года был лучший день в его жизни – за сутки ему удалось заработать больше одного миллиарда долларов США.

По словам Чубайса, в те дни можно сделать состояние за несколько часов, если понимать, где нужно «приложить усилие».

– Вот мне лично повезло, только за 17 августа я многократно преумножил свой капитал раз и заработал миллиард. Абсолютно законно и прозрачно, – вспомнил он.

Летом 1998 года Чубайс возглавлял российскую делегацию на переговорах с Международным валютным фондом. За несколько дней до дефолта организация выделила России 5 миллиардов долларов для стабилизации экономики, однако эта сумма не позволила избежать девальвации рубля.

Как отмечают некоторые эксперты, транш МВФ мог быть потрачен нецелевым образом – якобы почти вся сумма почти сразу же вернулась на Запад. Доказательств этому тезису пока никто не предоставил.

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