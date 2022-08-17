 

«Прекрасный был день, за сутки заработал миллиард» – Чубайс вспомнил о дефолте 1998 года

17.08.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу CNN заявил, что 17 августа 1998 года был лучший день в его жизни – за сутки ему удалось заработать больше одного миллиарда долларов США.

По словам Чубайса, в те дни можно сделать состояние за несколько часов, если понимать, где нужно «приложить усилие».

– Вот мне лично повезло, только за 17 августа я многократно преумножил свой капитал раз и заработал миллиард. Абсолютно законно и прозрачно, – вспомнил он.

Летом 1998 года Чубайс возглавлял российскую делегацию на переговорах с Международным валютным фондом. За несколько дней до дефолта организация выделила России 5 миллиардов долларов для стабилизации экономики, однако эта сумма не позволила избежать девальвации рубля.

Как отмечают некоторые эксперты, транш МВФ мог быть потрачен нецелевым образом – якобы почти вся сумма почти сразу же вернулась на Запад. Доказательств этому тезису пока никто не предоставил.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.21 / Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Николай Дроздов и другие гости вечера GQ

09.11.20 / Найдено место, где лава извергалась более 30 миллионов лет непрерывно

03.02.22 / “Дюна”, Леди Гага и Леонардо Ди Каприо: список номинантов на премию BAFTA 2022

12.10.20 / Покупатели поехали смотреть пустой дом и чуть не умерли от страха

11.01.21 / Давиденко: Что это за тупорылый локдаун? Или закройте на…й всех, или не е…те нам мозг

29.08.21 / «Сделали ставку на совместную работу»: Герман Греф рассказал о готовящемся объединении Сбербанка и букмекерской конторы

24.12.21 / Цеха Политбюро

01.07.22 / Мнение: Глюк

18.05.21 / Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые дали совместное интервью об отношениях: “Накосячили”

04.04.22 / Мифы о покупке недвижимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика