Заканчивается строительство детского корпуса больницы в Коммунарке

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17.08.2022, 19:15, Разное
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С 2017 года в поселке Коммунарка, что располагается в Новой Москве, создается крупнейший в столице многофункциональный клинический центр, где будут оказывать плановую и экстренную помощь жителям Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других столичных районов. Пациенты смогут получать полный спектр услуг практически по всем профилям.

На сегодняшний день построены две трети объектов клиники. Детский корпус, рассчитанный на 180 коек, готов на 63%. Там завершаются кровельные и фасадные работы. Сейчас специалисты занимаются и отделкой помещений, а в конце месяца приступят к монтажу оборудования и мебели. Все работы завершатся в 2022 году, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Недавно детский стационар в Коммунарке получил официальный адрес: Сосенский Стан, 8ст2. В восьмиэтажном здании площадью 24 тысячи квадратных метров будут отделения:

  • хирургии;
  • нейротравматологическое;
  • оториноларингологии;
  • неврологии;
  • анестезиологии;
  • реанимации;
  • эндоскопии;
  • ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики;
  • патологии новорожденных.

В отделении патологии будут современные инкубаторы, которые позволяют выхаживать новорожденных с осложнениями и экстремально низким весом. Здесь же заработает отделение реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Пациентам и их родителям будет весьма комфортно находиться в корпусе. В здании будут как одноместные, так и двухместные палаты с большими светлыми окнами и высокими потолками.

Также стоит отметить, что этим летом на территории больницы заработал перинатальный центр на 238 коек. Это первый акушерский стационар в ТиНАО. Здесь оказывается вся необходимая пациенткам помощь.

Продолжается строительство корпуса лучевой терапии на 50 коек. Он предназначен для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях ранней стадии.

Без преувеличения можно сказать, что клинический центр “Коммунарка” – это мощный многофункциональный центр, который просто необходим такому развивающемуся округу, как Новая Москва. Общая площадь зданий составляет более 175 тысяч квадратных метров. В стационаре – почти 1,2 тысячи коек. Здесь будет работать порядка четырех тысяч врачей и других специалистов.


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