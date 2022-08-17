Почему украинские активисты не смогли подать в суд на Евгения Пригожина

Сотрудник издания уточнил, что в будущей публикации будет содержаться информация о поиске инвесторов для тяжбы против “ЧВК Вагнера” и Евгения Пригожина, и попросил бизнесмена прокомментировать возможную связь с “вагнеровцами”. Евгений Пригожин в ответ на это предложил изданию Bloomberg всестороннюю юридическую помощь.

“Дорогой мальчик, я не понял суть твоего обращения, как мне кажется, тут один из трех вариантов. Первое – это была угроза, что кто-то кого-то будет судить. Второе – попытка проинформировать меня, что есть группа неких заговорщиков “Альянс за Справедливую Украину”, которая пытается втянуть украинских граждан в какие-то тяжбы. Или третье – просьба о сотрудничестве. Если необходима моя помощь в чем-то разобраться, то к твоим услугам всегда группа политических аналитиков и юридическая служба компании “Конкорд”, — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба “Конкорда”.

Госдеп США предлагает 10 млн долларов за информацию о нахождении российского патриота-бизнесмена Евгения Пригожина. В США в очередной раз решили изучить его причастность к вмешательству в американские выборы, которое ранее провалилось. Американским налогоплательщикам “расследование” обошлось в 30 млн долларов.