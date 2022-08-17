Процедура, которой уже 400 лет: как сделать ногти здоровее и крепче с помощью японского маникюра

Японский маникюр является древней процедурой по уходу за ногтями. Ей уже 400 лет, и она пользуется огромной популярностью в Японии.

Это идеальная процедура по укреплению ломких, слабых ногтей и является отличным расслабляющим ритуалом красоты. Можно сделать маникюр как самостоятельно, так и в салоне.

Что такое японский маникюр

Такой нейл-арт подразумевает под собой нанесение на обнаженные ногти специальной пасты и закрепление ее при помощи особой пудры.

Это расслабляющий ритуал, которым стоит насладиться в полной мере. Для выполнения процедуры применяются только лишь натуральные продукты.

Паста представляет собой питательную смесь витаминов А и Е, кератина, пчелиной пыльцы и диоксида кремния. Этот продукт имеет характерный светлый зеленый цвет, а также содержит самые различные масла, в частности, такие как бамбука жожоба, иланг-иланга и красного чая.

Еще одним важным компонентом японского маникюра является блестящая пудра, в состав которой входит пчелиный воск. Это средство применяется для запечатывания питательных веществ и придания ногтям легкого розового оттенка.

При выполнении японского маникюра не используются металлические инструменты или растворители. Применяются только керамические пилочки и масла.

Кутикула просто отодвигается, но не обрезается. Даже дезинфицирующая жидкость должна быть выполнена из натуральных и щадящих ингредиентов.

Как происходит выполнение маникюра

Изначально нужно убрать старый лак, очистить ногти и продезинфицировать теплой жидкостью. Затем ногти подпилить и придать им желаемую форму.

Кутикулу размягчают при помощи смеси масел и осторожно отодвигают деревянной палочки для кутикулы.

Затем втереть зеленую пасту в ногти и ногтевое ложе. После этого нужно провести полировку пудрой. Лишний порошок убрать салфеткой из телячьей кожи.

Это процесс можно повторить 2-3 раза, в зависимости от того, насколько сильно повреждены ногти и как именно проходит их лечение.

Закончить выполнение маникюра нужно путем выполнения массажа рук с применением эфирных масел. Это помогает расслабиться, а также способствует микроциркуляции крови и улучшению состояния кожи рук. Вся процедура занимает не более получаса.

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Преимущества японского маникюра

Эта процедура особенно полезна людям со слабыми и поврежденными ногтями Уже после первой процедуры можно увидеть просто потрясающие результаты.

Продукты, предназначенные для выполнения такого маникюра, содержит целый ряд полезных ингредиентов. Это витамины, кремний, цинк, кальций, глицерин.

Все это способствует повышению прочности ногтевой пластины и образованию своего рода защитной пленки.

Как долго держится японский маникюр

Со временем кремовое и пудровое покрытие смывается. Через неделю можно заметить то, что блеск несколько потускнел.

Однако, защитная пленка остается на ногтях до двух недель. Японский маникюр не нужно смывать. Он сам потихоньку смывается без использования жидкости для снятия лака.

Когда можно красить ногти после японского маникюра

Стоит подождать 1-2 дня и после этого можно наносить покрытие. После японского маникюра ногти будут жирнее, чем обычно, но вытирать все питательные вещества жидкостью для снятия лака не нужно.

Японский маникюр точно стоит потраченного на него времени и сил. Даже если предпочитаете акриловые или гелевые ногти, такой уход помогает сохранить ногтевую пластину крепкой и здоровой.