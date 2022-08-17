Туфли челси или кеды с широкими джинсами: как носить осеннюю обувь, взяв за основу летний образ

Сандалии или шлепанцы не лучший выбор для осени, когда наблюдается снижение температуры воздуха. В то же время если погода еще позволяет носить летнюю одежду, тогда почему бы не утеплиться с помощью обуви? Вдохновляемся стильными идеями.

Кроссовки

Джинсовая мини-юбка и белая майка — пусть и простой, но все равно трендовый летний образ. На случай, если станет прохладно, можно взять с собой джинсовую куртку.

В данном случае будут уместными кроссовки. Белоснежная обувь является универсальной, поскольку она подходит под одежду любого цвета. Но особенно стильно белые кроссовки смотрятся с изделиями из денима, в чем можно убедиться на примере модели Барбары Палвин.

Если у вас миниатюрный рост и вы хотите казаться выше, «оторвитесь от земли» с помощью кроссовок на платформе.

Еще один удачный пример образа, но уже в спортивном стиле, подала жена певца Джастина Бибера Хейли. Она надела широкие спортивные штаны на шнуровке и укороченную черную майку. В качестве обуви были выбраны черные стильные кроссовки, достаточно массивные.

Это прекрасный образ в повседневном и уличном стиле, который подойдет не только для занятий спортом. В таком наряде можно выбраться на пикник, или оправиться в поход, или просто пойти в парк.

Обратите внимание на то, что модными являются не только однотонные, но также и разноцветные кроссовки. В одной модели может быть сочетание трех и больше разных оттенков. Лучше, чтобы хотя бы один цвет перекликался с цветом вашей одежды. Но вы также можете сделать обувь акцентной, если подберете однотонный монохромный наряд совершенно другого цвета. Тогда кроссовки будут выделяться и станут изюминкой вашего лука. Кстати, их можно совмещать не только с топами и джинсами, но также с брючными комплектами.

Челси

Модель Белла Хадид наряду со своей сестрой Джиджи является одним из лучших примеров для подражания, когда речь идет о стильных образах. Казалось бы, вполне простые и базовые вещи: кофта без рукавов и джинсы. Однако в сочетании с осенними туфлями челси лук получается более экстравагантным.

Обратите внимание на джинсы Беллы. Это вариант, когда заниженная талия допускается, поскольку штаны свободно свисают на бедрах. Правда, стоит отметить, что такой образ лучше примерять высоким девушкам. Миниатюрные же будут казаться еще ниже, если последуют примеру Хадид.

Стоит отметить, что в моде не только однотонные, но также и принтованные челси. Если мечтаете о ярком образе, обратите внимание на обувь с анималистичным рисунком.

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Кеды

В нашем дайджесте также образ сестры Беллы Хадид Джиджи. Она отдала предпочтение широким джинсам наподобие бойфрендов, скомбинировала их с легким черным топом на завязках спереди. Лук гармонично завершили кеды. Получился симпатичный образ в уличном стиле.

Этот лук могут взять на вооружение в том числе и девушки маленького роста, поскольку здесь представлены джинсы с относительно высокой посадкой.

Ботильоны

Если осенью не хочется расставаться с шортами, тогда нужно брать пример с Кары Делевинь. Она скомбинировала спортивные шорты с хлопчатобумажной майкой, сверху надела белую рубашку с отложным воротником. Но основной изюминкой образа оказались черные ботильны на шнуровке. Такая обувь в мужском стиле, с массивной подошвой добавила нотку брутальности и стала акцентной вещью всего лука.

Мокасины

Модель Кендалл Дженнер удивительным образом умеет сочетать элегантность и неформальность в одном луке. Даже в джинсах прямого кроя и в серой майке она выглядит женственно. Возможно, благодаря мокасинам с острыми носками. Такая обувь в тренде в этом году.

Если взять за основу этот же образ, то при желании можно заменить мокасины на туфли на низком ходу с открытой пяткой и ремешком сзади.