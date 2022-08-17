 

Скандалы: Петербургские градозащитники намерены продолжать борьбу с незаконным сносом ОКН даже после избиения Мухина

17.08.2022, 18:50, Разное
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Активистка Маргарита Николаева назвала уголовным преступлением избиение президента фонда охраны культурного наследия «Голодай» Олега Мухина, которое не остановит градозащитников

Во время пикета в защиту флигелей особняка Салтыковой четверо неизвестных напали на Мухина, избили и заставили подписать «отказ от претензий». Новость об этом вызвала широкий общественный резонанс и, несмотря на агрессивный настрой девелоперов, активисты намерены продолжать борьбу за историческое наследие Петербурга.

«Бить людей нельзя – это уголовное преступление, поэтому я, разумеется, осуждаю избиение. Но это градозащиту в любом случае не остановит, потому что градозащита – это не только про пикеты и про контактирование на площадке, это еще и про просвещение людей», – сказала она изданию «Петербург Ньюс».

Напомним, по информации общественников, разрешение на снос флигелей дома Салтыковой было выдано еще в 2017 году и на данный момент утратило свою силу, что дает право градозащитникам говорить о незаконности работ.

Ирина Поликарпова


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