Мнение: Пять требований от Асада

После переговоров Путина и Эрдогана резко активизировалась тема восстановления отношений между Сирией и Турцией.

Официальные турецкие источники и СМИ отошли от риторики непризнания Асада и теперь активно рассуждают о перспективах нормализации отношений, которые теперь рассматриваются с позиции торга между Дамаском и Анкарой. Собственно, именно в это русла Россия и Иран давно хотели направить отношения Асада и Эрдогана.

Пять требований от Асада

В рамках переговоров Дамаск – Анкара начали проясняться приоритетные требования режима Башара Асада. Режим Баас просит Идлиб и требует передачи пограничного перехода Рейханлы – Джильвегёзю, а также таможенного пункта Кесеп. Спустя 11 лет администрация Асада, желая вновь соседствовать с Турцией, выдвинула условие полного контроля над торговым коридором между Джильвегёзю и Дамаском, а также городами Дейр-эз-Зор – Хасеке на востоке Сирии и транспортным коридором, соединяющим Алеппо и Латакию (М4). Еще одним требованием Дамаска является содействие со стороны Турции в вопросе санкций США и Европы в отношении поддерживающих режим семьи Асадов чиновников, бизнесменов и компаний.

Турецкая делегация в ответ на требования Дамаска выразила необходимость полной зачистки территорий от террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG). Кроме того, Турция также выступает за полное устранение террористической угрозы на границе, конструктивное завершение процессов политической и военной интеграции между сирийской оппозицией и Дамаском, безопасное возвращение беженцев на родину и необходимые практики после расселения. Анкара настаивает на том, чтобы на первом этапе Хомс, Дамаск и Алеппо стали пилотными регионами для безопасного и достойного возвращения сирийцев, а в дальнейшем эти рамки были расширены.

Режим Асада был не в состоянии проводить какие-либо инфраструктурные и восстановительные работы в регионах, которые потерял в первый период войны, а впоследствии вновь взял под свой контроль, включая Алеппо, Хомс, сельскую местность Дамаска, Хаму, Деръа и Дейр-эз-Зор. В дополнение к предложению о сотрудничестве с Турцией в борьбе с терроризмом и передаче сирийской нефти центральному правительству сирийская администрация хочет поддержки и по таким направлениям, как плотины, дороги, электроснабжение, образовательные учреждения, водоснабжение, сельское хозяйство. Кроме того, режим заявил, что будет уважать решения трио Россия – Иран – Турция относительно возвращения беженцев и последующего процесса.

Администрация Баас и Россия также открыто требуют от Турции поддержки в Идлибе. С другой стороны, среди тем, обсуждаемых за столом переговоров, – в том числе заключение нового и более продвинутого соглашения по ситуации на границе с Анкарой на основе Аданского соглашения. В число тем переговоров входит запрашиваемая у Турции поддержка повторного принятия Сирии в Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие аналогичные международные институты и организации, членство в которых было приостановлено из-за войны. При этом Турция на этих переговорах продолжает настаивать на женевском процессе, демократической конституции, проведении свободных выборов, а также немедленном освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах, прежде всего женщин, детей, стариков и лиц с плохим состоянием здоровья.

https://inosmi.ru/20220817/asad-255549189.html – цинк

Пока что по факту все сводится к обсуждению старого предложения по возобновления действия Пакта Адана и договорняков за счет курдов ориентированных США. Но до финализации этого процесса еще далеко. Пока что турецкая армия начала очередную контрпартизанскую операцию в Африне против местных курдов нападающих на турецких боевиков.

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