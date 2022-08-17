 

ВСУ якобы начали массированный обстрел Энергодара

17.08.2022, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы ведут массированный обстрел Энергодара, сообщили в администрации города.

Война в Украине«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Жителей города призвали переместиться в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04.21 / Братья умершей от неверного диагноза пациентки отсудили у больницы на Урале 400 тыс. рублей

03.09.20 / Пресс-секретарь Навального: Я убеждена, что решение об отравлении принимал Путин

24.12.20 / Вся первая десятка самых популярных смартфонов в Индии занята Redmi

28.11.21 / Во время ДТП с двумя авто в Ровенской области был сбит лось, он погиб – ГСЧС

21.12.21 / Стюардесса сказала, какие рейсы реже задерживаются

26.01.22 / Боевики на Донбассе пять раз за сутки открывали огонь, двое военных ВСУ ранены

13.05.22 / В Алжире заявили о большом успехе РФ после турне Лаврова

28.11.20 / Главред “Фактов” Швец: Я крайне редко матерюсь. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно

21.11.21 / Компания Samsung откладывает выпуск планшета Galaxy Tab S8

07.01.21 / В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигренок. В дикой природе таких не осталось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика