ВСУ якобы начали массированный обстрел Энергодара

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы ведут массированный обстрел Энергодара , сообщили в администрации города.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Жителей города призвали переместиться в безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками.

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