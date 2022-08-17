ВСУ якобы начали массированный обстрел Энергодара
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Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы ведут массированный обстрел Энергодара, сообщили в администрации города.
«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Жителей города призвали переместиться в безопасное место.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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