 

В Финляндии заявили об индивидуальном рассмотрении российских заявлений на визу

17.08.2022, 18:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждое заявление на получение визы российским гражданами будет обрабатываться финскими визовыми центрами индивидуально, сообщили в посольстве Финляндии в Москве.

«Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально, и среди прочего цель поездки и необходимые документы влияют на время обработки. Заявки на получение визы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами ЕС по визам», – указали в финском диппредставительстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы.

Напомним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.21 / В Украину через Беларусь пытались попасть 15 “туристов” из стран Ближнего Востока, им отказали во въезде – ГПСУ

03.07.21 / Вирусологи развенчали популярный миф о вакцине «Спутник V»

08.12.20 / В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

12.05.21 / Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать

23.11.21 / Газпром исключил добычу «грязного» сланцевого газа

15.01.22 / Исследовательская миссия Cheops обнаружила странную планету вытянутой формы

01.10.21 / В сети появилось видео задержания в Грузии Саакашвили

23.09.21 / Прокуратура заочно объявила о подозрении “мэру” оккупированной Макеевки

24.11.20 / Голикова отметила важность поддержки будущих учителей

13.04.21 / В Сети опубликованы изображения салона нового Toyota Land Cruiser 300

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика