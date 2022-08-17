В Финляндии заявили об индивидуальном рассмотрении российских заявлений на визу

Каждое заявление на получение визы российским гражданами будет обрабатываться финскими визовыми центрами индивидуально, сообщили в посольстве Финляндии в Москве.

«Каждое заявление на получение визы будет обрабатываться индивидуально, и среди прочего цель поездки и необходимые документы влияют на время обработки. Заявки на получение визы обрабатываются в соответствии с руководящими принципами ЕС по визам», – указали в финском диппредставительстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы.

Напомним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.

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