 

Лекции, викторины. концерты: как пройдет фестиваль Русского географического общества в “Зарядье”

17.08.2022, 17:50, Разное
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На сцене большого амфитеатра ежедневно будут выступать творческие коллективы из Воронежа, Ростова, Краснодара и других городов. На этой же сцене покажут документальные фильмы об отечественной природе и географии.

Гостей ждет более 80 лекций ученых и путешественников. Встречи пройдут в научно-познавательном центре “Заповедное посольство”.

Первый цикл лекций посвящен редким и исчезающим видам животных – стерхам, сайгакам, снежным барсам, дальневосточным леопардам и амурским тиграм. В рамках второго цикла гостям расскажут о красивых уголках нашей страны, о результатах недавних экспедиций и раскопок.

Так, 18 августа в лектории пройдут встречи, посвященные исследованиям в области изучению климата, сохранению редких видов животных. Лекции пройдут в разное время – посетить можно каждую из них.

Об истории старинных русских поселений, экологии и теории эволюции гостям расскажут с 19 по 22 августа. А с 23 по 28 августа можно послушать лекции о животных, населявших территорию Центральной России в древности.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте парка “Зарядье”.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что 22 августа на Поклонной горе состоится празднование Дня флага России. Для москвичей и гостей города выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы “Чайф”, “7Б”, “Сурганова и оркестр” и другие известные коллективы. Начало в 17:00.


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