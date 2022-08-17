Матовая кожа, голубые тени и смоки-айс: тенденции макияжа, которые безнадежно устарели за последние 10 лет

Если раньше моду диктовали модели с разворотов глянцевых журналов, то теперь тенденции изменились. Люди предпочитают брать пример с реальных людей, которых они каждый день видят рядом. Вот почему многие направления в макияже ушли далеко в прошлое, уступив дорогу более «приземленным», реальным, земным. И большинство ведущих визажистов этому только рады. Вот те самые устаревшие тенденции — забудьте о них и не применяйте на себе.

Смоки-айс давно не в тренде

В 2010-х все стали одержимы знойным дымчатым взглядом, или смоки-айс. Но сегодня об этом пора забыть. Дамы использовали оттенки фиолетового, темно-синего и иногда даже блестки, чтобы подчеркнуть глубину взгляда. Дымчатые глаза были одним из тех стилей, которые потрясающе смотрелись на знаменитостях, но за пределами экрана и подиума выглядели нелепо.

Бледно-голубые тени для век

Вы, наверное, давно забыли об этой тенденции начала 2010-х, но Интернет никогда не забывает. Частично благодаря весеннему показу Джейсона Ву бледно-голубые тени для век стали одним из самых горячих трендов в макияже года. В конце 2010 года к голубым теням добавились оттенки белого. Оглядываясь назад, трудно сказать, что нам нравилось в этих жутких тенях, но тогда по ним все сходили с ума.

Ярко-оранжевые, розовые и пухлые губы

Ярко-оранжевые губы стали популярны после того, как в 2013 году журнал Glamour сообщил, что это новый модный тренд. С тех пор оранжевый был повсюду — от подиумов до красной ковровой дорожки — и во всех видах текстур. И хотя оранжевая помада продолжает занимать место в косметичках современных модниц, ее используют все реже.

Тенденция макияжа с использованием помады Millennial Pink также давно закончилась. Эти глянцево-розовые оттенки на самом деле никому не льстили. И хотя в свое время этот оттенок был самым популярным среди женщин, тренд навсегда ушел в небытие. Вместо светло-розового цвета на смену пришли помады нюдового, пыльно-розового и классического красного оттенков.

Пухлые губы также ушли в прошлое. Средства для их увеличения стали популярными в 2012 году, но люди очень скоро поняли, насколько это вредно и опасно. Когда Кайли Дженнер выпустила свой набор для губ и начала говорить, что она «накачала» свои губы таким образом, все последовали ее примеру. Позже Кайли призналась, что использовала наполнители. Поклонники были в ярости, и мода на «перекачанные» губы быстро сошла на нет.

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Макияж на тяжелую основу

В 2015 году в моде был тяжелый макияж. Однако уже к концу года визажисты умоляли женщин убрать густой грим с лица. Он выглядел неплохо перед камерой, но совершенно не подходил для повседневной жизни. Вместо этого эксперты посоветовали «использовать более естественную основу». С течением времени все более и более легкие основы становились нормой.

Легкий макияж в сочетании с яркими губами

По мере того как тренд на макияж с тяжелым тональным кремом начал угасать, его место занял «макияж без макияжа». В 2015 году стало популярно появляться на людях без «тональника», теней и туши, но с темными, часто ягодными оттенками помады. Смелость заключается в том, чтобы показать всем настоящую текстуру своей кожи. Постепенно этот стиль начал сочетаться с более минималистичными губами, а не с яркими.

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Макияж с тяжелой подводкой

В начале 2010-х не было такого понятия, как «слишком много» подводки для глаз. Вместо того чтобы просто слегка подводить верхние или нижние веки, женщины рисовали толстые, темные линии. Это стало новой тенденцией. В новом десятилетии появился другой способ носить подводку. На показе Giorgio Armani Cruise 2020 Линда Кантелло, международный визажист бренда, представила новую технику подводки для глаз, как у японских красавиц. Тяжелая обводка всего глаза толстой линией ушла в прошлое.

Размытые и коричневые губы

У моделей прошлого помада была намеренно размыта. Края были блеклыми, центры — затемненными, а в некоторых случаях помада смывалась до тех пор, пока не превращалась в мягкое туманное пятно. Размытые губы, безусловно, были трендом в макияже, но все быстро поняли, что это выглядит скорее неряшливо, чем модно.

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В 2015 году стал популярен темный оттенок губ. Наиболее часто женщины покупали матовые коричневые помады. Темные губы в таких оттенках, как почти фиолетовый, коричневый или черный, стали веселой и смелой тенденцией прошлого. Но сейчас это уже совсем не актуально и смотрится неуместно.

Матовая кожа

Возможно, вы пытались забыть об этом, но матовая кожа когда-то была популярна. Да, в 2012 году этот образ был в моде. Однако к концу года многие визажисты призывали покончить с ним. Визажисты в открытую заявляли, что матовая кожа старит человека и делает кожу слишком плоской. К тому же, тренд требует чистой, гладкой и увлажненной кожи. То есть лицо должно имитировать лист стекла. Сегодня такой тренд ушел в прошлое и, похоже, навсегда.

Густой макияж бровей

Тщательно ухоженные, накрашенные брови были фаворитом середины 2010-х годов, но к концу 2015 года тенденция к такому макияжу начала терять популярность. Все визажисты сошлись во мнении, что брови должны быть уникальными для каждого лица. Они добавляют характер и структуру, а те формы бровей, которые выглядят, как точно обрезанные линии, не делают ни того, ни другого. Со временем нетронутые, естественные брови стали популярными, что продолжается по сей день.

«Сумасшедший контур» и «запеченный» макияж

Это было так давно, что вы, возможно, даже не помните, что такое картографирование лица. Знаменитый визажист Брэнди Хопштейн назвал эту тенденцию «сумасшедший контур». Эксперт подробно рассказал, как люди использовали картирование лица, которое заключалось в том, чтобы рисовать по всему лицу, используя сильно нанесенный макияж неправильных цветов, а затем притворяться, что простой спонж может спасти положение. Вскоре тенденция была заменена гораздо более мягкой версией контурирования.

«Запеченный» макияж стал трендом в индустрии красоты в середине 2010-х. Но это было не ново. Поп-исполнители, трансвеститы, танцоры и даже некоторые актеры использовали эту технику и раньше. Для этого на кожу наносили или «запекали» толстые слои пудры, а затем остальную часть макияжа. Этот эффект отлично смотрится при ярком сценическом освещении, но в реальной жизни скорее отпугивает, чем привлекает.