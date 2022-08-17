 

«Это про визы для россиян, петербуржцам мы по-прежнему рады» – президент Финляндии успокоил жителей Северной столицы

17.08.2022, 17:33, Разное
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Власти Финляндии не намерены сокращать выдачу виз в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии – введённые ограничения касаются только жителей других российских регионов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил это в своём обращении, размещённом на его официальном сайте.

Санкции против РоссииКак отмечает финский лидер, визовые центры в Петербурге и Петрозаводске планируют лишь увеличить количество выдаваемых виз, но для их получения необходимо иметь постоянную регистрацию в Санкт-Петербург, Ленобласти или Карелии

– Мы никогда не откажемся от наших связей с жителями северо-запада России. Мы связаны исторически, культурно и экономически. Жителям других регионов России мы действительно больше не будем выдавать визы, но петербуржцам мы по-прежнему рады, – заверил он.

Как стало известно прессе, Эстония и Латвия также не планируют вводить ограничений в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Жители этих регионов смогут рассчитывать на визы в рамках прежних квот как минимум до конца 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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