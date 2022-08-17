Мнение: Мост

Крымский мост не дает покоя отдельным украинцам. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Guardian заявил о планах Киева разрушить Крымский мост.

Подоляк назвал мост «законной военной целью», имеющей большое значение. «Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил чиновник.

Вице-спикер Совфеда Косачев ответил украинскому чиновнику, заявив, что мост строился с учетом рисков попыток ликвидировать мост.

Дословно: «Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить, что появится угроза прямых ударов» (отсюда).

Но логика украинского чиновника вызывает недоумение. Украина считает Крым украинским. Жителей Крыма Украина тоже считает своими гражданами. А уничтожение Крымского моста – это удар и по жителям Крыма. Выходит, что советник главы офиса президента Украины в интервью The Guardian заявил о возможном сокрушительном ударе по жителям Крыма? По людям, которых Украина считает своими гражданами?

На снимке: 12 июня 2017 года, когда Крымский мост еще только строился…

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