 

Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем

17.08.2022, 17:10, Новости дня
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.

Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.

В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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