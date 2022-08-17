Столтенберг объявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию с Косово

Международные силы безопасности в Косове (КФОР), работающие под эгидой НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.

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