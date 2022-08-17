 

СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями

17.08.2022, 17:10, Новости дня
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Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, информирует Financial Times.

В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как информирует издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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