СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями

Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, информирует Financial Times.

В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как информирует издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.

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