 

Макрон и Моди договорились совместно работать над решением украинского конфликта

17.08.2022, 16:45, Разное
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Президент Франции и премьер-министр Индии в телефонных переговорах обсудили спецоперацию РФ на Украине. Как пишет Le Figaro, Индия отказывается осуждать Россию, но при этом лидеры договорились проводить совместную работу по урегулированию конфликта.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились, что будут совместно работать над тем, чтобы конфликт на Украине закончился, пишет Le Figaro. Они провели телефонные переговоры на тему спецоперации РФ на Украине и того, какое дестабилизирующее воздействие кризис оказывает на весь остальной мир, сообщили в администрации французского президента.

В мае Макрон принимал Моди в Париже. Индия отказывается осуждать Россию и голосовать против неё в ООН, отмечает автор статьи. Но в июне она подписала декларацию «Большой семёрки», в которой подчёркивалось уважение к территориальной целостности и суверенитету других государств.

Кроме того, французский лидер подчеркнул важность слаженных действий мирового сообщества в отношении продовольственного кризиса, связанного с Украиной. Но лидеры обсудили и вопрос безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Во вторник китайский корабль зашёл в свой порт на Шри-Ланке. Индия и США опасаются, что он там будет заниматься шпионажем, пишет Le Figaro.

 


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