 

Экс-адвокат Трампа – мы уже живём в фашистском государстве

17.08.2022, 16:45, Разное
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Бывший адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что американцы «уже живут в фашистском государстве». Как пишет The Hill, он сделал такое заявление на фоне обысков, которые прошли в его офисе в рамках расследования попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.


AP

Экс-адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что американцы «уже живут в фашистском государстве». Как пишет The Hill, такое заявление он сделал после того, как ему сообщили, что он стал фигурантом расследования в Джорджии в связи с выборами 2020 года.

«Это очередное надругательство над Шестой поправкой. По этому делу я был его адвокатом. Мои заявления либо юридическая тайна, потому что касались сугубо нас двоих, либо делались от его имени, чтобы его защитить», — сообщил Джулиани, имея в виду бывшего президента Трампа.

«Когда из адвокатов, которые защищают своих клиентов, делают подсудимых, это значит, что мы уже живём в фашистском государстве. Послушайте, в моём офисе только что прошёл обыск. Я даже не думал, что доживу до такого», — заявил Джулиани.

Ранее адвокат Джулиани подтвердил The Hill, что он стал одним из фигурантов расследования попыток Трампа и его союзников отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия через большую коллегию присяжных.

В повестке Джулиани значится как «личный поверенный бывшего президента Дональда Трампа» и «ведущий адвокат штаба Трампа в его попытках повлиять на результаты выборов в ноябре 2020 года в Джорджии и других штатах».

В повестке утверждается, что Джулиани давал свидетельские показания и предоставлял улики в попытке доказать, что на выборах в Джорджии в 2020 году имели место фальсификации — включая видео, как сотрудники избирательной комиссии в Атланте тайком от наблюдателей якобы привозят «чемоданы» подложных бюллетеней из неизвестных источников.

В повестке утверждается, что, хотя официальные лица Джорджии впоследствии опровергли подлинность видео, Джулиани продолжил делать заявления о фальсификации выборов, в том числе ссылаясь на эту запись.

«Есть доказательства, что выступления свидетеля и его показания на слушаниях были частью скоординированного плана штаба Трампа повлиять на результаты выборов в ноябре 2020 года в Джорджии и других штатах», — говорится в повестке.


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