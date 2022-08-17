 

Бывший муж Ольги Кабо не помогает их общему ребенку: “То, что у меня было, все забрали”

17.08.2022, 16:35, Разное
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Актриса развелась с Николаем Разгуляевым два года назад. Она была замужем за Разгуляевым с 2009 года. Виктор – общий ребенок обоих бывших супругов. Разгуляев признался, что сейчас он не может помочь мальчику.
Понятно, что его дела идут не очень хорошо, и он был признан банкротом. Несмотря на это, Разгуляев настроен оптимистично.

“Естественно, мой ребенок сейчас не может получить никакой помощи, потому что я сейчас нахожусь в судебном процессе, в процессе банкротства”. В беседе с журналистами 61-летний бизнесмен заявил, что он банкрот и у него есть финансовый управляющий. Эта жительница должна решить все проблемы.

Николай Разгуляев говорит, что ему удается держаться на плаву благодаря своим друзьям. “У меня есть жилье, в котором я могу жить, но оно не мое. Банкротство забрало все, что у меня было. Они ничего не вернули ни мне, ни моему ребенку. Вот и все. Мои друзья помогают мне с жильем и средствами к существованию. Я узнал от человека, который был частью моей жизни, что чем меньше у тебя недвижимости или ценных вещей, тем легче быть в состоянии, если завтра зазвонит труба, встать утром, взять тревожный мешок, подпоясаться и идти вперед с песней.”


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