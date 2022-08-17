Максим Левин, победитель “Битвы экстрасенсов”, был приговорен к трем годам тюрьмы

Страна смогла узнать имя победителя мистической “Битвы экстрасенсов” в прошлом году. Обладателем заветной статуэтки стал Максим Левин. Выяснилось, что настоящее имя Максима Левина не такое, как кажется, а его сверхспособности позволяют ему лишь обманывать других.

На самом деле Максим был Николаевым. Три года назад житель обратился в СМИ и описал свои мошеннические схемы. Аферист рассказал, как обманывал государство в части налогов и лишал граждан социальных выплат.

Позже Максим появился на ТНТ в роли таинственного колдуна Левина. Несмотря на то, что подозреваемый находился в федеральном розыске, он чудом прошел кастинг “Битвы экстрасенсов” и стал победителем.

Максим не смог насладиться моментом. Финалист был задержан вскоре после вручения ему статуэтки. Журналисты утверждают, что Николаев был осужден за мошенничество.