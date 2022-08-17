Лидер думской фракции “ЕР” Васильев посетил Бердянск

Васильев напомнил, что в июне депутаты Донецкой и Луганской республик посещали Москву. Они обсуждали с российскими коллегами интеграцию в правовое пространство РФ.

“Для ускорения этого процесса председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД оказывать парламентам ДНР и ЛНР поддержку в подготовке законопроектов”, – сказал лидер фракции “ЕР”.

Он отметил, что Донбасс посещают главы думских комитетов по образованию, охране здоровья, транспорту и социальной политике. Важно оперативно восстановить инфраструктуру, отремонтировать больницы и подготовить школы к учебному году, подчеркнул Васильев.

Также он обратил внимание на поручение президента Владимира Путина о помощи регионам Украины. В этом деле активное участие принимают субъекты РФ, добавил единоросс.

В ходе визита подписано соглашение о сотрудничестве, по которому Тверская область поможет жителям Бердянского района подготовиться к учебному году, осенне-зимнему периоду и референдуму по воссоединению с Россией, передает пресс-служба Государственной Думы.

“В нем предусмотрено, что Тверская область окажет содействие Бердянскому району в модернизации системы водоснабжения, обеспечении устойчивого электроснабжения. Наряду с гуманитарной помощью область будет оказывать помощь в управлении этими процессами”, – рассказал Васильев.

Он попросил депутатов ГД обратить внимание на вопрос ускорения процедуры оформления гражданства РФ. Российские паспорта в ближайшее время получат более 30 тысяч жителей Запорожской области, уточнил он.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами посетил Луганскую республику. Он встретился с членами Народного совета ЛНР. Председатель ГД призвал переходить к новым форматам сотрудничества и выстраивать межпарламентский диалог.