Мини-платье, велосипедки и футболка: пять нарядов для занятий спортом

Сегодня спортивный стиль возвращается в повседневную моду. Всем хочется выглядеть стильно в тренажерном зале. И если вы устали от привычных укороченных топов во время тренировки, есть много других вариантов, столь же милых и дышащих, для занятий в тренажерном зале и не только. Вот лучшие наряды для занятий спортом, которые просты и удобны. Их можно надеть в спортзал или просто прогуляться по улице летом.

Майки

Вместо того чтобы носить только спортивный топ в тренажерном зале, наденьте поверх бюстгальтера легкую и дышащую майку для дополнительной поддержки и защиты. Майки — это обычная базовая вещь, которая, вероятно, уже есть в вашем шкафу. Они отлично сочетаются с байкерскими или беговыми шортами, а также леггинсами.

Если вам нужно освежить свой лук спортивным дополнением, майки будут для этого как раз «в тему». Они доступны как в укороченном варианте, так и в стиле полной длины. Для чего-то более универсального подойдет легкое полупрозрачное боди, идеально подходящее для занятий пилатесом и йогой. Сочетайте его с шортами или юбкой и не бойтесь, что майка оголит тело при выполнении кувырка или упражнений на турнике.

Футболка, завязанная узлом

Вместо укороченной рубашки или майки классическая футболка также может быть стилизована под симпатичный спортивный костюм. Удобные и влагоотводящие ткани, такие как полиэстер или хлопок, идеально подходят для активных занятий. Однотонные рубашки сочетаются с короткими леггинсами различных цветов.

Один из удобных способов оживить футболку — это простой узел, который позволяет настроить предполагаемую атмосферу, а также подчеркнуть свою фигуру. Эта маленькая деталь занимает менее 30 секунд и дает вам целую новую коллекцию рубашек!

Платья для активного отдыха

Сегодня актуальны удобные для утренних тренировок платья из мягкого эластичного нейлона. Они обеспечивают комфорт и воздухопроницаемость в течение всего дня. Выбирайте любые оттенки, пусть даже самые яркие. Ничто не помешает вам выглядеть сногсшибательно даже во время обычной тренировки в спортзале.

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Соедините одно из этих платьев с симпатичной парой кроссовок и соберите волосы в глубокий пучок. В таком наряде можно легко отправиться из спортзала на поздний завтрак с подружками. Спортивная мода давно уже перекочевала в повседневность, так что, вы будете в тренде.

Байкерские шорты и рубашки оверсайз

Одежда, которую вам будет удобно носить в тренажерном зале, — это комбинация байкерских шорт и футболок большого размера. Удобные, универсальные и симпатичные шорты отлично подходят для более теплой погоды и длительных тренировок, а футболка оверсайз даст возможность двигаться свободно.

Не бойтесь экспериментировать с монохромом в своей спортивной одежде. А можете сочетать однотонные майки и шорты с цветными кроссовками. Бейсболка и поясная сумка — отличные аксессуары, которые дополнят лук и сделают его более практичным для пробежек по улице.

Юбки для тенниса

Еще одним модным возвращением этого года стала теннисная юбка. Сегодня ее используют для бега, езды на велосипеде и тенниса. То есть, наряд может использоваться как на корте, так и за его пределами. Теннисную юбку можно сочетать с топом в тон, свитером для холодных дней или футболкой, заправленной за пояс.

Юбка нейтрального цвета, например, черная или белая, будет сочетаться со всеми топами для тренировок в вашем арсенале, а яркий цвет (нежно-розовый) добавит женственности вашей тренировке в тренажерном зале. Независимо от ваших целей в фитнесе, есть множество возможностей выглядеть мило во время занятий. Иногда все, что вам нужно для мотивации, это удобный и красивый набор одежды, который смотивирует вас пойти на тренировку.