Мнение: Навальный в штрафном изоляторе

Алексея Навального, отбывающего наказание по приговорам, от которых сильно пахнет липой, отправили в штрафной изолятор. За то, что расстегивал верхнюю пуговицу робы. И это притом, что роба ему мала на несколько размеров….

Едва Алексей оказался в ШИЗО, на Западе раздался стон, что жизнь Навального под большой угрозой, потому что «заключенные в ШИЗО остаются один на один с администрацией колонии. При отсутствии свидетелей их могут избить или убить. Примеры уже были….» ( ссылку не даю, ибо нефиг).

Такую чушь мог написать только человек, не понимающий, что такое штрафной изолятор в колонии. А это такое крохотное помещение, где круглосуточно горит свет. А под потолком камеры расположен глазок видеокамеры. И арестант круглосуточно под наблюдением дежурного по колонии.

По большому счету, ШИЗО – это самое безопасное место в колонии. Потому как, если с арестантом что-то произойдет в камере ШИЗО, в этом однозначно будет виновата администрация. Даже если арестант разобьет голову, упав со шконки.

А вот в бараке или на промке у арестанта могут возникнуть проблемы и без участия администрации, что называется «по личной инициативе» других арестантов. И там администрации колонии куда проще организоватьь провокации – всегда можно свалить вину на арестантов.

Поэтому помещение Навального в ШИЗО – это всего лишь продолжение того произвола и беспредела, в условиях которого уже полтора года находится Алексей.

На снимке: граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда

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