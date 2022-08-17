Правительство решило выделить 1 млрд рублей разработчикам оборудования для производства СПГ

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат разработчикам на проведение научно-исследовательских работ при создании оборудования для производства сжиженного природного газа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство окажет поддержку разработчикам, выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат, которые возникают при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием современных технологий», – передает ТАСС его слова.

Мишустин пояснил, что «эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырех проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства».

—