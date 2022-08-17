Посол США в Китае и МИД КНР поспорили о климате в Twitter

Китайское министерство иностранных дел и американский посол в Пекине Николас Бернс поспорили в Twitter об изменении климата после приостановки КНР климатического диалога с США, МИД призывает Вашингтон перестать бездействовать, а Бернс просит КНР вернуться к диалогу.

Диалог начался в воскресенье, Бернс в Twitter репостнул сообщение МИД КНР от 10 августа, где приводится цитата официального представителя министерства Ван Вэльбиня о том, что «США должны со всей серьезностью взять на себя ответственность и исполнить свой долг в сфере изменения климата, а также прекратить искать оправдания своему бездействию», передает РИА «Новости».

Бернс заявил, что Вашингтон принимает меры «в вопросах изменения климата», Конгресс одобрил проект закона об инвестициях в климат. Благодаря закону американские власти смогут «сократить выбросы в США примерно на 40% к 2030 году»

«КНР должна обратить на это внимание и пересмотреть свое решение о приостановке сотрудничества с США в области климата», – отметил он.

МИД Китая приветствовал заявление о принятии климатического закона, но указал, что действительно имеет значение, смогут ли США «это осуществить».

Бернс продолжил спор, указав что «Акт сокращения инфляции» уже стал законом».

«Можете быть уверены, США выполнят свое обещание. Но борьба с климатическими изменениями – это наша общая ответственность: на долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США – 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы», – заключил посол.

Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, по нему правительство страны выделяет 370 млрд долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 млрд долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Ранее на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.

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