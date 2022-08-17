 

Посол США в Китае и МИД КНР поспорили о климате в Twitter

17.08.2022, 15:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайское министерство иностранных дел и американский посол в Пекине Николас Бернс поспорили в Twitter об изменении климата после приостановки КНР климатического диалога с США, МИД призывает Вашингтон перестать бездействовать, а Бернс просит КНР вернуться к диалогу.

Диалог начался в воскресенье, Бернс в Twitter репостнул сообщение МИД КНР от 10 августа, где приводится цитата официального представителя министерства Ван Вэльбиня о том, что «США должны со всей серьезностью взять на себя ответственность и исполнить свой долг в сфере изменения климата, а также прекратить искать оправдания своему бездействию», передает РИА «Новости».

Бернс заявил, что Вашингтон принимает меры «в вопросах изменения климата», Конгресс одобрил проект закона об инвестициях в климат. Благодаря закону американские власти смогут «сократить выбросы в США примерно на 40% к 2030 году»

«КНР должна обратить на это внимание и пересмотреть свое решение о приостановке сотрудничества с США в области климата», – отметил он.

МИД Китая приветствовал заявление о принятии климатического закона, но указал, что действительно имеет значение, смогут ли США «это осуществить».

Бернс продолжил спор, указав что «Акт сокращения инфляции» уже стал законом».

«Можете быть уверены, США выполнят свое обещание. Но борьба с климатическими изменениями – это наша общая ответственность: на долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США – 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы», – заключил посол.

Во вторник президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, по нему правительство страны выделяет 370 млрд долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 млрд долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Ранее на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02.21 / Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию

25.05.22 / Российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

28.11.21 / Историк развеял миф о качестве пива в советское время

06.12.21 / Россияне выразили отношение к цифровизации

26.07.22 / В ДНР назвали сроки освобождения территории республики

02.07.21 / Вирусу всё равно, за кого вы болеете — Sky News о росте заражений среди футбольных фанатов Евро-2020

12.01.22 / “Приносите свою выпивку!” Джонсон признался, что был на вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна

22.01.21 / Создана безопасная терапия CAR T-клетками для борьбы с солидными опухолями у детей

27.12.20 / У президента Абхазии Аслана Бжании выявили коронавирус

16.09.20 / Ефремов написал письмо из СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика