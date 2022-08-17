 

Глава МИД Британии призвала ограничить экспорт технологий в Китай

17.08.2022, 15:47, Новости дня
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Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что странам G7 необходимо сократить экспорт технологий в КНР из-за жесткой внешнеполитической линии этой страны.

«Китай становится все более дерзновенным. Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Британии и остального мира», – сказала министр, передает ТАСС.

Она добавила, что G7 нужно «удостовериться», что эти страны не экспортируют технологии, которые могут быть использованы против них.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла Трасс, что Китай предупреждал США о последствиях визита американского спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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