 

Американским СМИ запретят упоминать возраст представителей Демпартии в рамках кампании по борьбе с эйджизмом

17.08.2022, 15:33, Разное
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Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси внесла новый законопроект, который вводит запрет для СМИ на упоминание возраст политиков Демократической партии.

По её мнению, инициатива станет важным шагом в рамках борьбы с эйджизмом.

– Наша страна уже много лет находится на переднем крае борьбы со всяческими предрассудками, угнетением меньшинств и прочими пережитками патриархата. Тем печальнее наблюдать, как в последнее время СМИ стали акцентировать внимание на возрасте президента и других политиков Демпартии. Мы должны положить конец кремлёвским нарративам, — заявила спикер.

В пояснительной записке к закону сказано, что и молодые представители Демпартии остро нуждаются в защите от эйджизма, спекуляции на тему недостаточного для работы жизненного опыта недопустимы. Их свежий взгляд на проблемы и вызовы, стоящие перед американским народом, является ценнейшим активом, увеличивает разнообразие и ведёт нацию к процветанию.

– Неважно, кто вы: трансгендерный мужчина или гендерфлюид, гомосексуалист или чернокожая студентка гендерных наук или спикер Конгресса — в нашем обществе все должны быть одинаково защищены от буллинга, — завершила своё выступление Пелоси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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