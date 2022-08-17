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Лучшие частные школы в Великобритании

17.08.2022, 20:38, Детали
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Про образование Великобритании можно говорить долго. Многие считают, что получить качественные знания можно только в Англии. Государство делает все, чтобы ученики получили максимальные знания и смогли поступить в университеты. К тому же, огромное внимание уделяется и общественной жизни.

В Великобританию переезжают многие обеспеченные люди. Они не только ведут бизнес на территории страны, но и хотят дать своим детям образование, которое позволит хорошо устроиться в жизни.

Современные школы в Великобритании устроены особенным образом. На территории королевства много школ, которые готовы принять школьников. Стоит отметить, что среднее образование считается обязательным, и все дети должны учиться.

Особенности образования в Великобритании

Школы в Англии – это отдельные государства. Обучаться тут могут не только местные жители, но и иностранные студенты. Однако, стоит отметить, что иностранных студентов принимают только в частные школы.

Частные школы оснащены всем необходимым для обучения. Ученики тут могут получать не только основное образование, но и выбирать дополнительные предметы, которые пришлись по душе. Все частные школы можно разделить на следующие типы:

  1. Интернат. Студенты таких школ не только получают образование, но и проживают на школьной территории. За каждым учеником присматривает педагогический работник, который имеет соответствующую квалификацию. Многие родители отдают своих детей именно в такие школы, и связано это не только с тем, что они смогут получить хорошее образование, но и будут находиться под постоянным присмотром, а значит в полной безопасности.
  2. Дневные школы. Такие школы подходят не только для иммигрантов, которые перебрались на постоянное место жительства в Великобританию, но и для тех, кто приехал в эту страну по обмену. Специалисты считают, что в таких школах могут учиться самостоятельные дети, которые научились жить самостоятельно и никаким образом не зависят от своих родителей.

Частные школы в Великобритании – удовольствие не из дешевых, но если родители хотят, чтобы их чадо получило хорошее образование, то выбор очевиден.

Стоит отметить, что школы делятся еще и по гендерному признаку. На территории Англии функционируют школы, предназначенные только для мальчиков или только для девочек. Дисциплина в таких учебных заведениях строгая. Как показывает статистика, то нет особого отличия, где обучается ребенок. В совместных заведениях успеваемость и дисциплина ничем не отличается от закрытых частных школ, где могут обучаться только мальчики или только девочки.

Рейтинг школ Англии позволяет сделать верный выбор и определить ребенка в хорошее учебное заведение, где он сможет раскрыться и освоить различные науки.




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