Охранник показал нацистское приветствие делегации израильских спортсменов в Мюнхене

Против охранника арабского происхождения из Мюнхена возбуждено уголовное дело за приветствие по-нацистски спортсменов из Израиля, которые шли к памятнику убитым во время Олимпийских игр в 1972 году в результате теракта.

Инцидент произошел во вторник вечером в олимпийском парке города Мюнхен, информирует Süddeutsche Zeitung. Жест, который показал охранник, запрещен на территории Германии. Приветствие заметил полицейский, сопровождавший территорию, передает РИА «Новости».

Теперь 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения.

В Германии публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением.

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