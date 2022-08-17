Охранник показал нацистское приветствие делегации израильских спортсменов в Мюнхене
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Против охранника арабского происхождения из Мюнхена возбуждено уголовное дело за приветствие по-нацистски спортсменов из Израиля, которые шли к памятнику убитым во время Олимпийских игр в 1972 году в результате теракта.
Инцидент произошел во вторник вечером в олимпийском парке города Мюнхен, информирует Süddeutsche Zeitung. Жест, который показал охранник, запрещен на территории Германии. Приветствие заметил полицейский, сопровождавший территорию, передает РИА «Новости».
Теперь 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения.
В Германии публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением.
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