 

Охранник показал нацистское приветствие делегации израильских спортсменов в Мюнхене

17.08.2022, 14:55, Новости дня
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Против охранника арабского происхождения из Мюнхена возбуждено уголовное дело за приветствие по-нацистски спортсменов из Израиля, которые шли к памятнику убитым во время Олимпийских игр в 1972 году в результате теракта.

Инцидент произошел во вторник вечером в олимпийском парке города Мюнхен, информирует Süddeutsche Zeitung. Жест, который показал охранник, запрещен на территории Германии. Приветствие заметил полицейский, сопровождавший территорию, передает РИА «Новости».

Теперь 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения.

В Германии публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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