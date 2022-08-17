На Украине решили ликвидировать крупнейший в стране киноархив «Довженко-центр»

Госкино Украины приняло решение о реорганизации крупнейшего в стране киноархива «Довженко-центр», что означает его ликвидацию, сообщила пресс-служба киноархива.

«Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-центра, что де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией нашего кино», – говорится в сообщении киноархива в Twitter, передает ТАСС.

По данным центра, по приказу Госкино все фильмы из коллекции и имущество киноархива должны быть переданы государственному учреждению «Научный центр кинематографии Украины».

Также из структуры центра должно быть выделено государственное предприятие «Украинская анимационная студия», которой будут переданы принадлежащие киноархиву авторские права на украинскую анимацию.

«Этот удар имеет все признаки посягательства на национальную память и может считаться подрывом государственности и предательством национальных интересов», – говорится в публикации.

Национальный центр Александра Довженко («Довженко-центр») – крупнейший киноархив Украины, в котором хранятся более 9 тыс. наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории украинского кино.

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