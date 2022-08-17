Совсем короткая или закрывающая глаза: трендовые тенденции челок на осень 2022 с модных подиумов

Осенью и зимой в тренде будет стильная и модная стрижка с красиво подстриженной и уложенной челкой. Стоит забыть о классических скульптурных вырезах, так как самым настоящим трендом станет максимальная простота и непринужденность создаваемого образа.

Носится челка свободно, дерзко и без лишнего пафоса. В сочетании с бобом, пикси или длинными волосами челка станет основным элементом прически. Вот несколько отличных вариантов.

Универсальная челка

Стилисты продемонстрировали нам все способы носить челку этой осенью. Она может быть достаточно длинная, чтобы закрыть глаза, короткая, объемная, тонкая, ровно стриженная, шторка. Для каждой стрижки найдется челка, которая будет подходить лучше всего.

Важно, чтобы все это отлично сочеталось с создаваемым образом и помогало подчеркнуть красоту волос.

Без сомнения, самым лучшим выбором станет боб с челкой. Универсальность этой стрижки точно заслуживает внимания.

Также можно выбрать для себя множество других не менее интересных вариантов. Например, это может быть классическая кефаль в сочетании с гладкой челкой или же асимметричная челка с ровной стрижкой.

Многослойные стрижки с тонкой челкой

Осенью можно выбирать для себя самые различные контрасты, чтобы выглядеть невероятно.

Многослойная стрижка просто отлично сочетается с тонкой челкой. Это помогает придать внешности некоторую нежность, романтичность и теплоту.

При этом сама стрижка может быть выполнена на длинных волосах, коротких или средней длины. Это позволит придать образу индивидуальность и своего рода нотку гламура. Пряди можно завить или оставить гладкими и ровными.

При выборе причесок стоит избегать слишком замысловатых силуэтов, чрезмерно обрезанных прядей, рваных стрижек. Все это по причине того, что в центре внимания этой осенью должна быть челка.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Боб со стильной челкой

Можно выбрать строгий и ровный, классический, дерзкий, авангардный, асимметричный боб. Под эту стрижку можно сделать самые различные варианты челок. Здесь все зависит только от собственных предпочтений.

Важно, чтобы прическа идеально подходила под овал лица, добавляя или скрывая объем в определенной части лица. Все это позволит добавить внешнему виду изюминку и сделать создаваемый образ более привлекательным и элегантным. Для добавления визуального интереса нужно использовать трендовое окрашивание.

Стрижка до плеч с эффектной челкой

Осенью большой популярностью будут пользоваться прямые волосы средней длины. Гладкие и блестящие пряди точно заслуживают внимания, подчеркивая индивидуальность своей обладательницы.

Дополнить такую прическу можно длинной или короткой, прямой или косой челкой.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Хорошо будет смотреться стрижка со слегка приподнятыми острыми кончиками, вдохновленными 90-ми годами. Ретро тенденции все еще остаются актуальными в 2022 году.

Пикси с модной челкой

Пикси будет не только классической, но и хорошим выбором станет ретро вариант. Отличным решением станет стрижка, дополненная челкой в стиле 70-х или 90-х годов. Это позволит добавить создаваемому образу определенную нотку гламура.

Осенью 2022 года большой популярностью будет пользоваться удлиненный вариант стрижки пикси.

Есть множество различных вариантов такой прически, именно поэтому, можно смело экспериментировать. Пикси может быть как в стиле ретро, так и ультрасовременной. Челку в таком случае можно сделать максимально короткой или же настолько длинной, чтобы она буквально закрывала глаза. Здесь все зависит от личных предпочтений.

Важно при этом постараться максимально подчеркнуть красоту волос. Для этого стоит использовать специальные уходовые средства. Благодаря этому пряди будут красивыми и здоровыми.