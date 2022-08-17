Бросила семью ради женатого и не общалась с сыном 17 лет: печальная судьба Евгении Ханаевой

Многие знают Евгению Ханаеву по фильмам “Розыгрыш”, “Москва слезам не верит” и другим культовым картинам. За свою карьеру артистка сыграла около 50 ролей в кино, прославилась на весь Союз и полюбилась зрителям. Увы, за пределами экранов ее судьба складывалась не так гладко. Евгения Никандровна вышла замуж и стала мамой, но супружеская жизнь не принесла ей счастья. Влюбившись в другого мужчину, она оставила семью и отказалась от общения с единственным ребенком. Помириться с сыном звезде удалось лишь незадолго до своей смерти.

Евгения Ханаева появилась на свет в 1921 году и выросла в семье известного оперного певца Никандра Ханаева. Родители были против, чтобы Евгения становилась актрисой, и хотели для нее серьезной профессии. В результате будущей звезде пришлось получить юридическое образование в МГУ. Только после этого она смогла исполнить свою мечту, поступив сначала в Щепкинское училище, а затем в Школу-студию МХАТ.

Добиться успеха в актерской карьере Ханаевой удалось далеко не сразу. Долгое время артистка довольствовалась лишь небольшими ролями в театре и кино и боялась заявить о себе. Все изменилось, когда ее талант заметил Владимир Меньшов. Снявшись в его фильме “Розыгрыш”, актриса прославилась на всю страну.

Личная жизнь Евгении Никандровны тоже складывалась нелегко. Ее единственным супругом стал бухгалтер МХАТа Анатолий Успенский. Мужчина красиво ухаживал за актрисой и приложил много усилий, чтобы завоевать ее сердце. В 1953 году у пары родился сын Владимир, однако семейная жизнь не сложилась. Ханаева много работала и почти не бывала дома, а потом и вовсе потеряла голову от другого мужчины.

Когда Евгении Ханаевой было уже за 40, она оставила семью ради женатого коллеги по МХАТу Льва Иванова. Артистка ушла из дома не попрощавшись и перестала общаться с сыном. Увы, в новых отношения она тоже не обрела счастья. Иванов так и не ушел от супруги, которая тяжело болела.

Ханаева решилась возобновить общение с наследником лишь спустя 17 лет, когда ему было уже 32 года.

Незадолго до этого, в 1985 году, Ханаева попала в ДТП и получила травму позвоночника.

Несмотря на поступок матери, Владимир не держал на нее зла. Сын принял артистку, но вскоре им пришлось разлучиться уже навсегда.

В надежде вылечить травму, которая отравляла ей жизнь, Евгения Никандровна решилась на сложную и опасную операцию. Артистка верила, что все пройдет удачно, но ошиблась. 8 ноября 1987 года Евгении Ханаевой не стало.