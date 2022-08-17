Арестович обругал ненавидящих русских украинцев

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам.

«Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы – слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением – и самые глупые», – написал он в Telegram-канале.

По словам Арестовича, за «слабость и глупость» украинцев заплатят их близкие «тысячами жизней».

«Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. <… > Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность – войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно – не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех – одним миром», – заключил он.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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