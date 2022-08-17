Запмреда правительства Ленобласти задержали за превышение должностных полномочий

Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство ГСУ СК РФ об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Там добавили, что зампред правительства Ленобласти задержан, ходатайство следствия рассмотрят в среду.

Отмечается, что Харлашкину грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

До конца 2019 года задержанный трудился в должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. После этого он стал гендиректором ОАО «Метрострой». Затем его назначили зампредом правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Ранее бывшего начальника аппарата главы МЧС Вадима Сойникова задержали по делу о превышении должностных полномочий.

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