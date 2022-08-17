На открытии первого ресторана «Вкусно и точка» в Нью-Йорке десятки людей пострадали в давке

14 августа 2022 года, на центральной площади Нью-Йорка – Таймс Сквер – произошло знаменательное событие. Именно там открылся первый в США ресторан сети «Вкусно и точка». К сожалению, праздник был омрачен десятками пострадавших в давке.

Очередь в заведение стала выстраиваться ещё ночью утра, задолго до официального открытия, к полудню площадь была целиком заполнена, а всего за первый день закусочная обслужила около тридцати тысяч американцев, в том числе приехавших из отдалённых штатов. Когда у первых посетителей спросили, что они чувствовали в этот момент, они отвечали: «Радость, счастье». Некоторые из них называли вкус российских бургеров «вкусом свободы от захватившей в Америке власть демократической гомолиберальной диктатуры».

Ажиотаж едва не привёл к человеческим жертвам: желающих попробовать русский фастфуд было столько, что на площади произошла масштабная давка. Сейчас медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, их жизням ничего не угрожает. Руководство сети «Вкусно и точка» уже выразило сожаления в связи со случившимся и предложило жертвам давки и их родственникам промокоды.

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