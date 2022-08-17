Double cut: необычная стрижка, которая сочетает в себе классический боб и дополнительную длину

Двойная стрижка пользуется огромной популярностью. Однако перед выполнением такой прически нужно точно знать то, кому она лучше всего подходит, как правильно ее выполнять, чтобы сделать супермодной. Вот несколько полезных советов для каждой модной и стильной девушки.

Особенности прически

Двойная стрижка отличается тем, что она сочетает в себе классический боб и удлиненную стрижку. Такое сочетание выглядит превосходно.

Double cut имеет красивый линейный и графичный вид, добавляя стилю свежий и роковой оттенок. Такая прическа уже успела покорить социальные сети и вызвав самый настоящий ажиотаж.

История появления стрижки

Это прическа японского происхождения, вдохновленная миром манги. Спереди волосы подстрижены в виде боба, а сзади ровные и длинные пряди. То есть, происходит своего рода масштабирование.

Несмотря на то, что отличительной чертой такой прически является несколько деконструктивный и довольно новаторский стиль, но он может быть выполнен в двух разных вариантах.

Первый экстремальный и довольно резкий, именно поэтому между двумя разными стрижками есть четкая граница. Второй является довольно легким и естественным и не слишком сильно удлиняет передние пряди.

Для кого подходит стрижка

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что двойная стрижка выглядит слишком экстремальной, но на самом деле она чрезвычайно универсальна и идеально адаптируется к самым различным типам волос и формам лица.

Такой прически стоит избегать тем, у кого густые волосы. Во всех же остальных случаях нужно просто правильно сбалансировать пропорции и объемы.

Можно сделать такую стрижку и на волнистые иди даже кучерявые волосы. Однако, стоит помнить о том, что переход длины волос может подучиться не слишком резким и дерзким, а более мягким и нежным.

Двухцветная двойная стрижка

Тем, у кого круглое лицо, лучше всего выбирать стрижку, передние пряди которой будут заканчиваться на линии подбородка. Это позволит удлинить овал.

Если же лицо удлиненное, то можно выбрать для себя более интересный и довольно экстремальный вариант, который достигает длины до середины щек.

Идеально смотрится такая прическа на гладких волосах. Двухцветный вариант является самым лучшим выбором для всех тех, кто хочет выделиться, чтобы не оставаться незамеченной. Поэтому для окрашивания нужно выбрать два разных цвета волос. Лучше всего, если это будут красивые контрастные оттенки. Это позволит подчеркнуть переход от более коротких к длинным волосам.