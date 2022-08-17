Нагретой ложкой или просто кончиками пальцев: восемь способов завить ресницы без керлера и туши

Объемные подкрученные ресницы делают взгляд распахнутым и более выразительным. Поэтому женщины идут на разные уловки, чтобы добиться такого эффекта: специальная тушь, керлер, салонная завивка и ламинирование, а также наращивание. А если у вас под рукой не оказалось ничего, и нет возможности сходить в салон, можно быстро завить ресницы при помощи народных способов.

Нагретая ложка

Ресницы – это те же волосы. А для завивки волос нужна высокая температура. Каждая девушка может сделать импровизированные “бигуди” для ресниц из обычных чайных ложек. Нужно налить в стакан горячей воды и опустить в нее ложку. Подождите пару минут, чтобы металл хорошо вобрал в себя тепло.

Достаньте ложку, протрите на сухо, и проверьте температуру. Металл должен быть хорошо теплым, но не слишком горячим, чтобы не обжечь нежную кожу век. Тестировать температуру лучше всего на тонкой коже запястья. Если все в порядке, приложите ложку выпуклой стороной к обратной стороне ресниц и слегка прижмите пальцем. Через пару минут ресницы будут красиво завиты.

Нагретая зубная щетка

Конечно, пластиковые щетинки зубной щетки накапливают тепло хуже, чем металлическая ложка, но все равно этого достаточно, чтобы немного подкрутить реснички. К тому же, щетка, в отличие от ложки, щетка прочесывает волоски и красиво укладывает их. К тому же, щеткой, в отличие от ложки, нельзя обжечься.

Просто опустите зубную щетку в горячую воду и дайте прогреться на протяжении 3-5 минут. После этого вытрите щетку насухо и начинайте расчесывать ресницы, стараясь как бы поднять их вверх и немного подкрутить. На один глаз у вас уйдет около 5 минут.

Пальцы

Где-нибудь в дороге ресницы можно просто моментально завить без помощи каки-хто инструментов. Достаточно пальцев. Вот как это делается:

Сожмите большой и указательный пальцы и хорошо потрите их друг о друга, чтобы кожа стала горячей. Закройте глаза, но не сощуривайте. При помощи указательных пальцев поднимите ресницы и слегка прижмите их к верхнему веку. Оставайтесь в такой положении на протяжении 1-2 минут. Уберите пальцы и насладитесь результатом – ресницы будут приподняты и слегка подкручены.

Алоэ

Свежий сок столетника или косметический гель алоэ нужно нанести на указательные пальцы и слегка растереть, чтобы разогреть. Затем приложите пальцы к ресницам, слегка приподнимите и зафиксируйте на 30 секунд. В результате вы получите красивые подкрученные ресницы с модным влажным эффектом. К тому же, алоэ укрепляет волоски.

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Ватная палочка

Многие девушки используют ватную палочку, чтобы подкрутить ресницы после нанесения туши. Пока тушь еще влажная, приподнимите палочкой ресницы у основания и зафиксируйте на несколько секунд. Таким образом, ресницы приподнимутся, и взгляд получится более распахнутым.

Если вы не красите ресницы, то можете завить их при помощи теплой ватной палочки. Предварительно подержав ее в горячей воде и высушив салфеткой, также прижмите к основанию ресниц и подержите их в приподнятом виде. Получится выразительный распахнутый взгляд.

Оливковое масло

Это чудодейственное средство оказывает одновременно укрепляющий и косметический эффект. Смолчите ватную палочку в масле и пройдитесь по линии роста ресниц. Оставьте оливковую маску на ночь. Утром смойте масло теплой водой (возможно, с капелькой пенки для умывания). В итоге ваши реснички будут приподнятыми, подкрученными и уплотненными.

Масло розмарина

Аналогичным образом можно использовать масло розмарина. Его прелесть заключается в том, что оно ускоряет рост ресниц и делает их более густыми.

Касторовое масло

Касторку можно использовать точно так же, как оливковое или розмариновое масло. А еще можно добавить капельку в вашу любимую тушь. Когда вы будете краситься, ресницы будут приподниматься.