Мнение: О ночном нападении диверсантов на Крым и не только

После инцидента на крымском аэродроме в Саки повторение чего-то подобного, в целом, ожидалось. И не заставило себя долго ждать. Но в этот раз всё пошло по-другому…

Российское Минобороны не стало умиротворённо списывать «хлопки» под Джанкоем, где произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, на очередное «нарушение правил пожарной безопасности». И сразу высказалось однозначно: «Диверсия!». И эта его решимость знаменует нечто новенькое.

Вчера, 16 августа, в Джанкойском районе на территории воинской части взорвался склад боеприпасов и произошёл пожар на располагающейся неподалеку трансформаторной подстанции. По сообщениям очевидцев, первые мощные взрывы на территории воинской части и электрической подстанции возле села Майское в Джанкойском районе Крыма раздались в начале седьмого утра. Местные жители снимали на свои телефоны и массово выкладывали в #интернет кадры с клубами дыма и горящими линиями электропередачи.

В Министерстве обороны РФ сначала заявили, что в воинской части на территории площадки временного хранения боеприпасов, как и неделей ранее на военном аэродроме Саки в Новофёдоровке, произошло возгорание, спровоцировавшее их детонацию. Однако позже в ведомстве изучили более детально ситуацию и уточнили, что речь идёт о диверсии, впрочем, не раскрыв подробностей её осуществления. Тем временем ФСБ России сообщила, что и Курская область РФ подверглась атаке диверсантов, причём прямо назвала их государственную принадлежность. «4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны. Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в официальном сообщении ведомства. А ещё чуть ранее оно же объявило о предотвращении теракта, готовившегося украинскими спецслужбами в Волгоградской области. Мишенью должен был стать «объект нефтегазового комплекса».

Эти сообщения заметно меняют информационную картину последнего времени. Допустим, украинские обстрелы приграничных областей России можно было списывать на случайности, локальные инциденты и прочие «шальные пули» (а также мины и снаряды). Такая внешне страусиная позиция формально позволяла не переводить всё происходящее на более высокие уровни эскалации. Несмотря на заблаговременно анонсированные «удары по центрам принятия решений», в том числе в Киеве.

Признание же, что диверсионные акты на территории России (в границах, установленных Конституцией РФ), за которыми стоит Украина, стали носить всё более частый и опасный характер, подобную «примиренческую» тактику необратимо разрушают. Поскольку диверсии украинской стороны, разумеется, требуют от России «адекватных ответов». К чему уже прямо призывают крымские политики, а также эксперты из «компетентных органов». И вряд ли это их сугубо частное мнение.

Складывается впечатление, что в Кремле «ястребы» вновь взяли верх над «умеренными». Как, впрочем, и на Банковой в Киеве. Складывается впечатление, что новый виток «эскалации» уже на подходе, а то и на низком старте. С учётом же наблюдаемого в последнее время активного разгона в информационном пространстве темы безопасности на атомных электростанциях, «в случае чего» мало не покажется никому. Не случайно же турецкий президент Реджеп Эрдоган вдруг засобирался во Львов говорить о примирении сторон.

Вдруг и правда «рванёт»?

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