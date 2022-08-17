 

Одна сплошная Гузеевна – Личное мнение

17.08.2022, 13:00, Разное
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Очень переживала за Ларису Гузеевну в связи с её отсутствием на голубом экране, но к счастью всё разрешилось.

Известная напарница Розы Сябитовой назначена новой ведущей Голос 60+ вместо Нагиева.


Фото: Соцсети

За Дмитрия не беспокойтесь, он без работы не останется. А вот за Гузеевну можно порадоваться.

Хоть Гузеевна и очень волнуется. Как встретят её телезрители? Чем она удивит участников проекта?

«Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. Он – блестящий ведущий и делал это просто превосходно, как и все, что он делает»

По-моему, зря переживает Гузеевна. Она тоже то ли блестела, то ли блистала в своём проекте. Будь моя воля, я бы вообще показывала по телевизору только Гузеевну.

Новости? Пусть читает. Модный приговор? Пусть ведёт. Аналитическая программа? Пусть выскажет своё веское мнение. Вечерний Ургант? Пусть шутит только Гузеевна.

Одна сплошная Гузеевна — вот такое телевидение я бы хотела.

Новые лица? Свежие идеи? Придумать что-то оригинальное? А зачем, позвольте спросить, если есть Гузеевна?

Согласны, небось? Ждёте новый телевизионный сезон?

Источник: Лена Миро


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