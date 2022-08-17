 

NTD – аренда квартир в Нью-Йорке становится роскошью

17.08.2022, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рынок жилья в США восстанавливается после пандемии, однако жители Нью-Йорка столкнулись с рекордно высокими ценами на аренду. Как передаёт NTD, средняя плата на Манхэттене к концу второго квартала выросла до 4100 долларов, что является рекордным показателем. Как говорят эксперты по недвижимости, сейчас лучшее время, чтобы купить собственное жильё, поскольку разница между арендой и покупкой на самом деле невелика.

По мере того как рынок жилья восстанавливается после пандемии, ньюйоркцы столкнулись с рекордно высокими ценами на аренду. В итоге многие вынуждены принимать непростые решения.

ДЖЕРРИ ВАЙНБЕРГЕР, жительница Нью-Йорка: Всё помещение — это одна спальня.

Но даже эта квартира этой жительнице Нью-Йорка теперь не по карману. Раньше она платила за неё 1800 долларов в месяц. Теперь цену подняли до 2500. Она просила сделать скидку, но ей отказали.

ДЖЕРРИ ВАЙНБЕРГЕР: Они сказали: «Знаешь, аренда поднялась на 40 процентов даже в Бруклине и Гарлеме. Мы ничего не можем поделать. А если ты съедешь, то, мол, на эту квартиру уже выстроилась очередь из желающих».

Средняя арендная плата на Манхэттене к концу второго квартала выросла до 4100 долларов. Это рекордный показатель.

Эксперты по недвижимости утверждают, что сейчас лучшее время, чтобы купить собственное жильё.

КОРРИ КОЭН, эксперт по недвижимости: Квартира 17H — две кровати, одна ванна. Мы просим один миллион 50 тысяч долларов. Аренда такой квартиры будет стоить 5800 долларов в месяц. А если купить, то выйдет 6500 долларов в месяц. Так что разница между арендой и покупкой на самом деле невелика.

Но не все могут выложить миллион за квартиру. Особенно учитывая, что ставки кредитования по ипотеке также растут. Сейчас они достигли почти 6 процентов. А год назад и ещё 30 лет до этого не превышали 3 процентов.

Кто-то занимает выжидательную позицию, а кто-то теперь полностью полагается на сочувствие арендодателей.

ДЖЕРРИ ВАЙНБЕРГЕР: Моей сотруднице аренду повысили на 700 долларов. Это просто абсурд. Думаю, должен быть какой-то годовой лимит на повышение цены. Не думаю, что он должен превышать 100 долларов. Но даже это много.

Дата выхода в эфир 16 августа 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы

01.07.20 / Все внимание на обручальное кольцо: Дольф Лундгрен и его молодая невеста на прогулке в Лос-Анджелесе

09.08.22 / Объем продаж беспошлинной торговли Хайнаня на выставке в Хайкоу превысил $231 млн

14.03.22 / Скандалы: Американский тренер в Житомире

28.07.22 / Володин: Проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей вынесут на публичное обсуждение

22.11.20 / Версия: Молдавия преподала Киеву урок по отношениям с Россией

17.09.21 / Роскомнадзор заблокировал американский интернет на время проведения выборов в Госдуму

14.12.21 / Фильмы с «плохим» долгом

19.05.22 / Lexus представит кроссовер Lexus RX нового поколения 1 июня 2022 года

21.07.20 / Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика